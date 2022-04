FC Barcelone : Xavi a séduit une recrue star, la rumeur d’un retrait du Qatar au PSG fait causer

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

SPORT : « Accord avec Lewandowski »

Comme évoqué hier, Sport se fait le relais d’un accord passé entre le FC Barcelone et Robert Lewandowski, qui ne serait toutefois pas encore entériné. Selon Dario Montero, un coup de fil de Xavi aurait convaincu l’attaquant polonais du Bayern Munich de rejoindre le club catalan.

MUNDO DEPORTIVO : « Auba et Luuk, killers »

Mundo Deprotivo se focalise sur les fines gâchettes du FC Barcelone que sont Pierre-Emerick Aubameyang et Luuk De Jong, qui trouvent facilement la mire cette saison. Le journal catalan se penche également sur le dossier Lewandowski et annonce un accord proche portant sur trois saisons.

AS : « Il faut jouer comme à l’aller »

Le quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea occupe la Une du quotidien madrilène avec Karim Benzema et Vinicius Junior en couverture. Par ailleurs, la rumeur selon laquelle le Qatar pourrait se désengager du PSG en 2023 est relayée sur le site internet d’As.

MARCA : « Pour un siège en demies »

Marca évoque le choc entre le Real Madrid et Chelsea au Bernabeu (21h) tout en rappelant que l’Espagne peut faire un triplé historique si l’Atlético Madrid et Villarreal se qualifient également de leur côté, respectivement face à Manchester City et le Bayern Munich.

Bastien Aubert

Rédacteur