FC Barcelone : Xavi enrage après Vigo, Araujo va mieux, le Real Madrid ferre une première recrue

MARCA : « Rudiger, recruté »

Dans son édition du jour, Marca confirme que le Real Madrid a bel et bien recruté Antonio Rudiger (29 ans) jusqu’en juin 2026, libre en provenance de Chelsea. L’annonce de son arrivée sera officielle en fin de saison, après la finale de la Ligue des champions.

AS : « Rudiger, recruté »

As reprend le même titre que Marca pour annoncer la venue de Rudiger au Real Madrid en fin de saison. Après avoir passé sa visite médicale avec succès, le défenseur central allemand a signé un contrat de quatre ans et un salaire net de 7 millions d’euros.

MUNDO DEPORTIVO : « Trident et commotion »

Mundo Deportivo revient sur la victoire du FC Barcelone hier devant le Celta Vigo grâce à des Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembélé décisifs (3-1). Sorti sur commotion cérébrale suite à un choc avec Gavi, Ronald Araujo est parti à l’hôpital et va mieux.

SPORT : « Mission accomplie »

Après avoir rassuré sur la blessure d’Araujo, Xavi s’est livré après la victoire du Barça contre le Celta. « Nous n’avons pas réalisé un bon match, la sensation n’est pas bonne, a-t-il pesté en conférence de presse. Il faut plus avoir le ballon dans le camp adverse, on aurait dû avoir plus de maîtrise. Il nous manque encore cela mais nous avons été efficaces et restons en course pour la deuxième place de Liga. »

