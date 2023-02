FC Barcelone : Xavi dans une colère folle, le Real Madrid fait encore polémique

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Si la défaite surprise du FC Barcelone sur la pelouse d’Almeria fait les gros titres, Marca revient sur les critiques émises par Gil Marin après le nul de l’Atlético contre le Real Madrid (1-1) : « C’est lamentable, a-t-il tonné. Nous pâtissons toujours des mêmes actes contre cette équipe. Nous ne pouvons pas normaliser ce qui est anormal. »

SPORT : « Le Barça offre de la vie au Real Madrid »

Sport revient sur la défaite du Barça, qui a mis le Real Madrid à sept petits points du leader blaugrana et lui laisse un espoir dans la course au titre. « Ce soir, nous avons joué le pire match de la saison, a pesté Xavi. Rien n’allait, en attaque comme en défense. Il faut chercher des solutions et changer d’état d’esprit, ce n’est plus possible. Je suis en colère parce que nous avions l’occasion de prendre dix points d’avance et nous l’avons laissé échapper. »

MUNDO DEPORTIVO : « Un pas en arrière »

L’apathie du FC Barcelone hier à Alméria fait les choux gras de la presse catalane, qui prend bien le soin de ne pas épargner les hommes de Xavi. Alexia Putellas et Lionel Messi sont donnés favoris pour la cérémonie des prix The Best, qui aura lieu à Paris (20h30).

AS : « La Liga se resserre »

« Un but d’El Bilal a fait tomber un Barça désastreux », analyse As sur sa Une du jour, comme pour mieux relancer le Real Madrid dans la course au titre. L’Atlético Madrid n’en démord pas contre l’arbitrage contre le Real Madrid et va faire appel après le rouge d’Angel Correa.