FC Barcelone : Xavi fixé pour Haaland et 4 recrues, le Real Madrid promet l’enfer au PSG

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

MARCA : « Qu’on voit le vrai Real Madrid »

Marca lance le choc entre le PSG et le Real Madrid en axant sur « l’âme » du club espagnol que personne ou presque n’a vu au match aller (0-1). Toni Kroos reste la dernière incertitude dans le onze de Carlo Ancelotti, qui compte sur un pressing très haut d'emblée pour étouffer les Parisiens.

AS : « 90 minutes... »

As rappelle aux supporters du Real Madrid que le match aller s’est joué dans le temps additionnel sur un but de Kylian Mbappé. Les Merengue comptent sur le soutien bouillant du Bernabeu pour calmer les ardeurs des joueurs du PSG, où Kylian Mbappé est annoncé titulaire.

SPORT : « Haaland, c’est possible »

Sport assure que l’opération Erling Haaland est réalisable cet été au FC Barcelone, qui devra débourser un chèque global de 250 millions d’euros pour conclure le transfert. D'après le quotidien espagnol, l'accord juteux avec le géant CVC et ses 270 M€ de fonds pourrait aider à la financer.

MUNDO DEPORTIVO : « Haaland, 250 M€ »

Mundo Deportivo casse l’ambiance pour Erling Haaland et assure qu’au sein du Barça, on estime que Manchester City a plus de chances de l’attirer au mercato estival ! Quatre recrues sont par ailleurs espérées par Xavi cet été : Andreas Christensen, Franck Kessie, Noussair Mazraoui et un gardien.