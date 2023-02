FC Barcelone : Xavi laisse un espoir au Real Madrid, la Liga déjà pliée ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

MARCA : « Coup à la Liga »

La défaite du Real Madrid à Majorque (0-1) conjuguée à la victoire du FC Barcelone au Camp Nou contre le Séville FC (3-0) octroie huit points d’avance au Barça en tête de la Liga. Jamais dans son histoire, la Casa Blanca n’a été capable de remonter un tel retard à ce stade de la saison.

SPORT : « Coup à la Liga »

Même titre pour Sport ce lundi, le journal catalan se frottant les mains de l’avance du Barça en tête de la Liga mais qui s’inquiète au plus haut point de l’état de santé de Sergio Busquets, sorti sur blessure contre le Séville FC et qui devrait être absent entre deux et trois semaines.

MUNDO DEPORTIVO : « À 8 points »

Mundo Deportivo se gausse des malheurs du Real Madrid, battu petitement à Majorque mais que Xavi refuse d’enterrer dans la course au titre. « La Liga n'est pas finie du tout, a-t-il clarifié en conférence de presse. Le Real Madrid peut toujours battre n'importe quelle équipe et ils doivent venir au Camp Nou.. Le Real reste favori car il est le champion sortant et aussi de la Ligue des champions. »

AS : « Le Real ne bouge plus »

Sale temps à Madrid, où l’immobilisme du Real inquiète As. Le quotidien madrilène s’inquiète également du traitement réservé à Vinicius Junior, cible de dix fautes majorquines sur les 29 du match. La blessure de Thibaut Courtois est une mauvaise nouvelle de plus pour Carlo Ancelotti.