FC Barcelone : Xavi pique le Real Madrid, peur sur Barcelone, carotte en vue pour Modric ?

MUNDO DEPORTIVO : « Seule la victoire est belle »

Mundo Deportivo lance le quart de finale retour de Ligue Europa entre le FC Barcelone et l’Eintracht Francfort après le nul de l’aller en Allemagne (1-1). Xavi en a profité pour piquer le Real Madrid. « Ce qui compte pour nous, c'est l'histoire du Barça, ce n'est pas Madrid, a-t-il affirmé en conférence de presse. Depuis 40 ans, notre histoire a établi une règle quand Cruyff est venu : gagner en jouant bien. C'est le Barça. Ça ne vaut pas la peine de gagner 1-0 avec un but à la 90e. C'est le club le plus difficile du monde, on a l'obligation de gagner en jouant bien. À Madrid, je ne sais pas. C'est un rival spectaculaire, avec un très gros gène compétitif. Mais Barcelone, c'est une autre histoire. »

AS : « Il a manqué un rien »

As est déçu de l’élimination de l’Atlético Madrid contre Manchester City au terme d’un quart de finale retour de la Ligue des champions très musclé en coulisses. La police a même dû intervenir dans le tunnel des vestiaires ! Au Real Madrid, la prolongation de Luka Modric serait « assurée même si elle ne sera actée qu’un juin. »

MARCA : « Cœur sans récompense »

La sortie des Colchoneros fait mal au cœur de Marca tant ces derniers ont fait preuve de combativité devant des Cityzens bien bloqués hier au Wanda Metropolitano (0-1, 0-0). La compagne de Federico Valverde, la journaliste Mina Bonino, a vécu un rêve éveillé au Bernabeu face à Chelsea.

SPORT : « Que ce soit une nuit magique »

Sport veut voir « une nuit magique » au Camp Nou mais craint des débordements avec les supporters de Francfort, arrivés hier en Catalogne et qui ont déjà causé quelques débordements en ville. Pour ce match, Gerard Piqué est toujours dans le doute tandis que Memphis Depay et Sergino Dest sont de retour.

