FC Barcelone : Xavi se prend le bec, ça bouge pour Ferran Torres, un Neymar bis au Real Madrid

MUNDO DEPORTIVO : « À LA FIN »

Mundo Deportivo revient avec un bonheur non dissimulé sur la victoire du FC Barcelone hier à Villarreal (3-1) et précise qu’une prise de bec a eu lieu à la fin du match entre Unai Emery et Xavi et s’est poursuivie dans le tunnel des vestiaires ! En cause ? Des décisions arbitrales non digérées par le staff de l’ancien coach du PSG. Les deux hommes se sont finalement salués d’une poignée de main et ont chacun calmé les esprits en conférence de presse.

AS : « Nuit de but »

Le choc entre le Real Madrid et le Séville FC vaudra son pesant d’or au stade Santiago-Bernabeu (21h), où les deux équipes les plus offensives de Liga croiseront le fer. La brillante partition de Memphis Depay hier avec le barça, avec un joli but à la clé en fin de match, est relevée par le quotidien madrilène.

MARCA : « Leadership en jeu »

Marca évoque le choc entre le Real Madrid de Karim Benzema et le Séville FC de Rafa Mir. L’Équipe place le match sous le signe de Vinicius Junior, qui fait de plus en plus penser à Neymar. « Ils ont en commun cette facilité naturelle à éliminer l’adversaire, à toujours provoquer, décrypte David Bettoni, l’ancien adjoint de Zinédine Zidane. Ils ont cette insouciance quand ils jouent, ne doutent jamais d’eux et de leurs qualités. S’ils ratent un ou deux dribbles, ils vont toujours retenter derrière. Vinicius est plus puissant. Il a une qualité physique énorme, avec cette capacité à répéter des sprints sur des longues distances, même à la 90 e minute. Neymar, lui, est plus fin, plus félin. »

SPORT : « Super victoire »

La succès du Barça hier sur la pelouse de Villarreal est également mis en avant par Sport, qui observe que le club catalan est revenu à un tout petit point du Top 5 de la Liga. De son côté, Manchester City demande 80 millions d’euros pour Ferran Torres ! Selon Jota Jordi, un prêt sec n’est pas envisagé en janvier.

