ASSE, OL, FC Barcelone – Mercato : un Lyonnais avec un Stéphanois à Arsenal ?

En dépit du coronavirus, et du confinement qui touche l’Europe entière désormais, l’actualité du mercato demeure. C’est le cas en Espagne, pour le FC Barcelone, l’OL et l’ASSE. Trois clubs regroupés au sein d’une même rumeur : le départ, l’été prochain, de Samuel Umtiti.

En effet, et si l’on en croit le quotidien catalan Sport, le défenseur central du Barça pourrait, dans les prochaines semaines, prendre la direction de la Premier League et signer aux Gunners d’Arsenal. Il y rejoindrait ainsi un ancien stéphanois, William Saliba, qui traversera la Manche cet été, et son ex-coéquipier à l’OL, un certain Alexandre Lacazette.

Manchester United également intéressé ?

A noter toutefois, que Umtiti, évoqué avec insistance lors du dernier mercato d’hiver, l’était du côté de Manchester United. Et non à Arsenal. A suivre.