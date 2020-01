Coupe du Roi : Ibiza 1-0 FC Barcelone (mi-temps)

true

Grosse surprise pour le moment en 16es de finale de la Coupe du Roi : Ibiza, club de Troisième division espagnole, mène face au FC Barcelone grâce à un but inscrit par Caballé en début de partie (9e). Les Catalans, qui ont fait tourner mais qui alignent tout de même des pointures comme Antoine Griezmann ou Ansu Fati, n’ont pas tiré une seule fois au but lors de la première demi-heure ! Et Ibiza a été à deux doigts de doubler la mise avant la pause !

⏰ Descans a Can Misses

⚽ Eivissa 1-0 FC Barcelona

🏆 #CopaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 22 janvier 2020

Finaliste des cinq dernières éditions de la Coupe du Roi, recordman des victoires dans l’épreuve, le club catalan est à 45 minutes d’une sortie de route qui ferait tache au sein d’une saison déjà chaotique !