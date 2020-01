Coupe du Roi : Ibiza – FC Barcelone, la compo catalane (avec un seul défenseur central !)

Le FC Barcelone dispute ce soir son 16e de finale de la Coupe du Roi chez le petit Poucet d’Ibiza. Pour l’occasion, Quique Setién a laissé de nombreux cadres au repos comme Lionel Messi, Sergio Busquets ou Gérard Piqué. Mais il aligne néanmoins un onze avec plusieurs pros confirmés, dont Antoine Griezmann.

The starting 1️⃣1️⃣ for our Copa del Rey last 32 match against @ibizaud_en! #CopaBarça

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 janvier 2020