FC Barcelone : Antoine Griezmann répond à son supposé mal-être en Catalogne

Mardi, France Football assurait que le couple Griezmann n’était pas heureux à Barcelone, où il est arrivé l’été dernier en provenance de l’Atlético Madrid. Et qu’il envisageait un départ en juin. Une information démentie (un petit peu) par l’attaquant français ce soir après la victoire de son équipe sur Getafe (2-1), au cours de laquelle il a marqué.

« Ma situation au Barça ? Je suis très content. Moi et ma famille nous sommes très contents ici. Messi ? Cela fait sept mois que je suis arrivé ici, à Barcelone, donc on a eu le temps d’assimiler les mouvements de chacun au quotidien, et je le dis toujours, mais ça ne fera qu’aller de mieux en mieux. »

« Nous profitons du fait de pouvoir travailler tous ensemble et je suis sûr que ça ira en s’améliorant. J’ai manqué ma reprise du droit pour le troisième but, je n’avais pas le droit de le rater, celui-là. Il faudrait que je travaille ce pied droit, encore. »