FC Barcelone – Mercato : Messi, Abidal, Martinez, Neymar… Suarez se positionne

Luis Suarez (33 ans) va mieux. Sur le flanc depuis un mois, l’attaquant du FC Barcelone a même l’espoir de revenir à la compétition avant même la fin de la saison. Le grand ami de Lionel Messi va tellement bien qu’il s’est permis plusieurs révélations.

Invité à donner son avis sur le possible recrutement de Lautaro Martinez, plébiscité par Messi, Suarez a dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant argentin de l’Inter Milan (22 ans). « Lautaro a beaucoup de qualités, affirme le buteur uruguayen sur la RAC1. Il fait une grande saison pour sa deuxième saison en Italie. Mais les décisions n’appartiennent pas aux joueurs. Moi, ça fait deux ans que je dis qu’il serait bon de recruter un jeune attaquant pour qu’il s’adapte et apprenne pour être opérationnel quand je partirais. »

Suarez prudent pour Neymar

Par la suite, Suarez s’est positionné sur le possible retour de Neymar au Barça. « Les mots à Neymar sont autant pour ce qu’il est en tant que joueur que pour ce qu’il est en tant qu’ami, a dit Suarez. Je pense qu’il est normal de continuer à parler de lui et je pense que cela continuera tant que le club cherche à le faire revenir. C’est son intention de revenir, mais il est focalisé à la fois sur la Ligue des champions et le championnat français. Attendons de voir ce qui se passera à la fin de la saison. »

« El Pistolero » est aussi revenu sur les critiques d’Éric Abidal, recadré par Messi dans la foulée. « En tant que joueur, les déclarations d’Abidal font mal, a soutenu le buteur de 33 ans. Parce qu’il a dit que nous ne nous entraînions pas correctement, qu’il n’y avait aucune exigence. Cela blesse, forcément. En tant qu’ancien joueur, Abidal sait à quel point ces propos peuvent blesser. Nous sommes conscients de ce qui se passe à l’intérieur du club mais nous ne devons nous occuper ni d’internet ni des aspects techniques pour ne pas prendre de décisions. »

Enfin, comment ne pas évoquer l’avenir de son grand ami Messi, en fin de contrat en juin. « Les supporters ont peur que Messi parte ? C’est compréhensible. Cela dépend de la manière dont le club va s’organiser, a-t-il ajouté. Leo est très heureux ici. C’est sa maison. Si le club fait ce qu’il doit faire, ce sera spectaculaire pour lui et il restera ici toute sa vie. Je pense que le club a compris le message. Il serait normal qu’ils souhaitent que le meilleur joueur du monde, dans l’histoire du club, continue à ce niveau et ici à Barcelone. J’espère que Leo restera. »