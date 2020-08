FC Barcelone : arrivée, Mercato, Messi, Coutinho… Les premiers mots de Ronald Koeman

true

Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, s’est présenté ce jeudi pour la traditionnelle présentation à la presse.

Devant les médias, le nouveau coach du Barça a évoqué les nombreux sujets chauds du moment. Du renouvellement de l’équipe à Lionel Messi en passant par le cas Philippe Coutinho. Morceaux choisis.

Du travail au programme

« Tout le monde sait ce que représente le Barça pour moi. Je suis de retour chez moi. Ce ne sera pas facile car il y a une exigence de résultats. Nous allons travailler dur pour récupérer le prestige de notre club. »

Sa vision du Mercato

« Je n’aime pas parler des joueurs individuellement. Je dois trouver le meilleur pour le club. Trouver le modèle le plus solide possible. Il y a des joueurs d’un certain âge qui peuvent avoir des doutes sur leurs performances mais il faut respecter tous les joueurs et notre plan technique est de chercher le meilleur pour le club, l’équipe et si des décisions doivent être prises, elles le seront. »

Le cas Lionel Messi

« En tant qu’entraîneur, vous voulez avoir le meilleur du monde dans votre équipe et non l’inverse. Il a un contrat et à partir d’aujourd’hui, nous allons parler et travailler. J’espère que Messi restera ici pendant des années. Ce que je vais lui dire ? Ce sont des choses privées. Je veux savoir de ce qu’il pense du Barça, comment il veut continuer. Je suis l’entraîneur pour prendre des décisions non seulement pour lui mais pour les autres joueurs. Il a un contrat d’un an mais forcément, tout le monde le veut dans son équipe. »

La menace des élections du président

« Tout ce que je peux faire, c’est obtenir de bons résultats. J’ai un contrat de deux ans. Je sais qu’il y a des élections et je ne peux rien faire pour être sûr de mon sort mais un entraîneur ne l’est jamais. Je ne peux que travailler et si je gagne, le prochain président se posera des questions sur moi. »

Le cas Coutinho

« C’est un joueur du Barça et si des décisions doivent être prises, elles le seront. »