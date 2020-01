FC Barcelone – Atletico (2-3) : Lionel Messi agacé, Ernesto Valverde fragilisé ?

true

Décidémment, on ne peut pas dire que le séjour du FC Barcelone en Arabie Saoudite soit très profitable à Ernesto Valverde… Déjà victime d’une petite mésaventure la veille de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, le technicien a vu son Barça sortir directement de la compétition et être privé d’un Clasico face au Real Madrid par l’Atletico (défaite 3-2) hier.

Messi ne digère pas les erreurs défensives du Barça

Si « Mundo Deportivo » accuse le VAR pour cette défaite, les autres sont beaucoup plus durs avec le Barça. A commencer par Lionel Messi qui soutient son coach (« On a pleinement confiance en lui ») mais s’est agacé contre les « erreurs infantiles » commises défensivement et le jeu de son équipe qu’il juge « pas bon ». « Inexplicable », titre SPORT ce vendredi matin. Quant à « AS » et « Marca » préfèrent de leurs côtés mettre en avant le « coeur » de l’Atletico.

Alors que les Catalans s’apprêtent à rentrer en Espagne plus tôt que prévu, Valverde se retrouve dans une situation très inconfortable. Bien sûr son Barça est leader de Liga et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions mais cette élimination précoce passe vraiment très mal auprès des Socios qui souhaitent que le contrat de l’ancien coach de l’Athletic Bilbao ne soit pas reconduit à la fin de la saison.

Ernesto Valverde en sursis … Mais jusqu’à quand ?

En revanche, même si RAC1 explique qu’il faudra attendre le Conseil d’administration du club lundi prochain pour en être sûr, le Barça ne devrait pas licencier Ernesto Valverde suite à ce couac. En effet, Cadena COPE et plusieurs autres médias assurent que « el Txingurri » garde la confiance de son président Josep Maria Bartomeu malgré le scepticisme d’une partie du board.