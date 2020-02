FC Barcelone : Bartomeu aurait été choqué par les exigences de Xavi pour entraîner le Barça !

true

Pressenti pour remplacer Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone en janvier dernier, Xavi a finalement fait le choix de rester en poste du côté d’Al-Sadd au Qatar. Une situation qui a poussé les Blaugranas à s’orienter finalement sur la surprise Quique Setién.

Alors que l’ancien milieu de terrain avait fait savoir à la presse avoir reçu une proposition du Barça signée d’Eric Abidal et Oscar Grau, le Barça – de la bouche de son secrétaire technique – avait fermement démenti être à l’origine d’une offre quelconque, simplement des discussions informelles.

Xavi avait des exigences trop élevées pour le Barça

La « Cadena SER » nous en dit un peu plus sur le dossier ce vendredi. Lors de la fameuse réunion au sommet entre Xavi et le tandem Abidal – Grau, le jeune technicien aurait posé huit exigences pour prendre le poste. Xavi avait dans l’idée de ne prendre ses fonctions qu’en juin, souhaitait le contrôle total de la direction sportive, les arrivées de sa garde-rapprochée Carles Puyol et Jordi Cruyff. Il voulait aussi avoir un regard sur le travail de la Masia, avait réclamé le retour de son mentor Joan Vila parmi les éducateurs et souhaitait également remodeler tous les services médicaux du club.

Cette liste de doléances a donc été soumise par Eric Abidal et Oscar Grau à Josep Maria Bartomeu qui n’a pas souhaité pousser plus loin le dossier Xavi. Estimant que le jeune technicien apprenait encore le métier, le président du FC Barcelone n’a pas voulu amorcer d’aménagements d’une telle ampleur étant donné le risque.