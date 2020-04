FC Barcelone : Braithwaite veut s’inscrire sur la durée au Barça

true

Alors qu’un départ du FC Barcelone est déjà évoqué, quelques mois à peine après son arrivée, Martin Braithwaite n’aurait aucune intention de quitter la Catalogne.

C’est l’un des transfert surprises de l’hiver : Martin Braithwaite est passé de Leganes au FC Barcelone, qui cherchait un attaquant polyvalent pour pallier l’indisponibilité de Luis Suarez. Mais le Danois ferait déjà partie des joueurs que le Barça souhaite vendre cet été afin de faire de la place à Lautaro Martinez (Inter Milan) ou Neymar (PSG). Un départ n’est toutefois pas du tout envisagé par l’ancien bordelais.

G⚽AL OF THE DAY!#Messi makes it look SO easy 🔥🔥 Just 🐐 things… pic.twitter.com/vQZfUG4On1 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 23, 2020

« Je suis sûr que je vais rester plus de quatre ans et demi. Je veux que les gens puissent voir plus tard l’équipe dans laquelle j’ai joué et dire ‘Ouais, c’était l’une des meilleures équipes de l’histoire du Barça » », a en effet confié Braithwaite sur ESPN.