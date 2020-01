FC Barcelone : ça s’agite déjà pour la succession d’Ernesto Valverde

true

C’était prévisible et ça n’a pas loupé. Au lendemain de la défaite du FC Barcelone, en demi–finale de la Supercoupe d’Espagne face à l’Atletico Madrid (2-3) hier soir, nombreux sont les médias espagnols qui remettent une couche sur l’avenir d’Ernesto Valverde. Ce dernier pouvant même, paraît-il, quitter le Barça dès cet hiver faute de résultats concluants.

Selon la radio catalane RAC1, le directeur sportif du Barça Éric Abidal et le directeur général du club, Oscar Grau, se seraient rendus à Doha pour rencontrer un certain Xavi Hernandez, véritable légende du club catalan et désormais entraîneur d’Al-Sadd.

⚽️ Creus que Valverde ha de continuar com a entrenador del Barça? ENTRA i VOTA 👇 https://t.co/mwYf7yn0Pi — RAC1 (@rac1) 10 janvier 2020

RAC1, toujours, précise que la possibilité de confier le poste d’entraîneur du Barça à Xavi a été évoquée lors de cette réunion, sans préciser si le banc va lui être proposé dans un futur proche ou lointain.