FC Barcelone : ce total effarant que Messi pourrait atteindre à Valence

A 16h cet après-midi, le FC Barcelone se déplace à Valence pour un match toujours compliqué dans une enceinte bouillante. Tous les regards seront braqués sur Quique Santién, nouvel entraîneur catalan dont les premiers pas n’ont pas vraiment convaincu, et Rodrigo Moreno, attaquant valencian que convoite… le Barça.

Mais Lionel Messi sera, comme toujours, une attraction en lui-même. Le génial argentin pourrait atteindre un chiffre rond s’il mène son équipe à la victoire : il s’agirait en effet de son 500e succès avec le FCB ! Pour le moment, en 708 matches, il a vu les Blaugranas s’imposer 499 fois, être tenus en échec à 131 reprises et être battus seulement 78 fois.

Plus incroyable encore : sur les 500 derniers matches qu’il a disputés avec le FC Barcelone, Lionel Messi a inscrit 500 buts ! Cela remonte au 24 avril 2010, soit neuf ans et neuf mois. La preuve d’une régularité phénoménale pour l’Argentin, toujours aussi impressionnant et toujours en quête de records plus impressionnants les uns que les autres.