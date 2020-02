FC Barcelone : Cristiano Ronaldo a légué son pire défaut à Lionel Messi

true

Il ne fait pas bon croiser la route de Cristiano Ronaldo. Malgré la défaite enregistrée samedi à Vérone (1-2), l’attaquant de la Juventus Turin a encore fait trembler les filets suite à un contre rondement mené et très finement conclu.

RÉCORD HISTÓRICO – Cristiano es el PRIMER JUGADOR en TODA la historia del fútbol capaz de marcar en 10+ jornadas seguidas en 2 de las 5 grandes ligas. 👉 Lo hizo en La Liga 2014-15 (3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) 👉 Lo ha hecho en la Serie A 2019-20 (14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) pic.twitter.com/NPueJAHnoo — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 8, 2020

CR7 complète ainsi sa série de dix matches consécutifs au terme desquels il a inscrit au moins un but, soit à une unité du record co-détenu par Gabriel Batistuta et Fabio Quagliarella. L’ancien crack du Real Madrid est même déjà devenu le premier joueur de toute l’histoire du football capable de marquer lors de plus de dix journées consécutives au sein de deux grandes ligues !

Messi reste sur 19 tirs sans marquer en Liga !

À 35 ans, Cristiano Ronaldo n’est donc pas encore proche de la retraite. En Espagne, ses détracteurs se souviennent pourtant qu’il lui fallait tenter beaucoup avant de trouver la mire. Ce défaut s’est aujourd’hui propagé chez Lionel Messi ! Avant le choc contre le Bertis Séville (21h), le quotidien madrilène AS a fait les comptes et assure que la star argentine (32 ans) reste sur une série de 19 tirs sans faire trembler les filets en Liga ! Pour un joueur de sa trempe, ça commence à faire beaucoup.