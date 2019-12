FC Barcelone : Cristiano Ronaldo inspire quatre défis à Lionel Messi en 2020

true

Comme depuis plus de dix ans, l’année 2020 sera encore marquée par l’incroyable duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Comme depuis plus de dix ans, l’année 2020 sera encore marquée par l’incroyable duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Même si quelques stars dont Kylian Mbappé frappent désormais à la porte, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo restent les patrons de la planète football. La rivalité entre les deux monstres n’a pas d’égal et l’année 2020 pourrait encore les mettre à l’épreuve.

Dans son édition du jour, le quotidien catalan Sport liste vingt défis qui attendent Lionel Messi et parmi eux, plusieurs concernent sa rivalité avec Cristiano Ronaldo. Bien évidemment, le numéro un est la conquête d’un septième Ballon d’Or. Non seulement, Lionel Messi prendrait deux récompenses d’avance face à CR7. Mais il l’effacerait aussi des tablettes comme troisième joueur plus âgé à obtenir le trophée individuel suprême derrière Stanley Matthews (41 ans) et Lev Yachine (34 ans).

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Parmi les autres défis qui s’offrent à la Pulga, celui d’obtenir sou septième Soulier d’Or et ainsi creuser l’écart face aux sept obtenus par CR7. En Ligue des champions, Lionel Messi pourrait également devenir pour la septième fois meilleur buteur de C1 et rejoindre un certain Cristiano Ronaldo. Pour cela, il faudra néanmoins rejoindre Lewandowski qui a déjà marqué huit fois contre deux seulement pour la Pulga. Enfin, le numéro 10 du FC Barcelone pourrait combler l’écart qui le sépare de CR7 sur le plan européen. L’attaquant portugais a marqué 128 en C1 contre 114 pour Messi. Combler l’écart serait certainement l’un des plus gros exploits de l’année.