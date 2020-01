FC Barcelone : De Jong s’est imposé au Barça mais pas à son poste

false

Avec déjà 24 apparitions sous le maillot du FC Barcelone en seulement quelques mois, Frenkie De Jong est le deuxième joueur le plus utilisé par Ernesto Valverde. Il s’est très vite adapté à son nouvel environnement et a séduit les supporters blaugranas par sa vision du jeu et son aisance technique.

Pourtant, malgré une adaptation éclair, le jeune milieu de terrain néerlandais (22 ans) est un peu un électron libre dans l’entre jeu du Barça. En effet, Valverde le fait jouer sur les trois postes du milieu à trois barcelonais, un coup à droite (dix fois), un coup à gauche (huit fois) et un coup dans l’axe (six fois). Pas idéal pour trouver ses repères. La saison dernière à l’Ajax, il évoluait sur le côté gauche avec Lasse Schöne dans un milieu à deux.

Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir certaines figures du football néerlandais. « J’ai vu le dernier match du Barça, et Frenkie était quasiment ailier. Ce n’est pas sa position. Il doit jouer dans l’axe. Je ne sais pas ce que Valverde veut faire avec lui », s’étonnait Frank De Boer ancien défenseur de l’Ajax et du Barça, en septembre.

La surprise est la même du côté de Louis Van Gaal : « Le Barça n’utilise pas les qualités de De Jong. C’est une autre culture, une autre structure, une autre façon de jouer au football. »

De son côté, Frenkie De Jong avait préféré ne pas accorder trop d’importance à ces questions de positionnement. « Je joue à toutes les positions du milieu de terrain. Le plus important c’est de jouer le plus de matches possible, cela me permet de développer des affinités avec les joueurs qui m’entourent », avait-il affirmé lors d’une interview en novembre.

Nul doute qu’à l’avenir il devrait disposer de beaucoup plus de latitudes dans l’entre jeu du FC Barcelone, et notamment lorsqu’il faudra prendre la relève de Sergio Busquets.