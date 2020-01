FC Barcelone : décision radicale du Barça pour le mercato d’hiver

false

Ce ne sont pas les noms qui ont manqué. Et pour cause, le FC Barcelone, privé plusieurs mois durant de son attaquant Luis Suarez, se devait de dénicher le remplaçant idéal. Voici sans doute pourquoi les pages des médias espagnols se sont illustrées de photos de Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et de Rodrigo (FC Valence), sans que l’on sache si le club catalan avait réellement engagé des pourparlers.

Seule certitude, surtout si l’on se réfère au bien informé Mundo Deportivo, le Mercato d’hiver du Barça serait déjà terminé. Et aucun attaquant ne débarquera en Catalogne dans les prochaines heures.

Se acabó el culebrón del 9 https://t.co/usPcbzjgx6 — Edu Polo (@EduPolo) January 30, 2020