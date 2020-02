FC Barcelone : Dembélé encore blessé ? Un médecin de Ligue 1 explique pourquoi

false

La mauvaise nouvelle est tombée en milieu de journée. Lorsque le FC Barcelone, via un communiqué, a confirmé la rechute de son attaquant français, Ousmane Dembélé. Le Français, blessé depuis le 27 novembre dernier à la cuisse droite, est cette fois victime d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite.

La fin de saison est proche, tant Dembélé risque de devoir passer sur le billard dans les prochains jours. Face à cet énième coup dur, le champion du monde étant souvent blessé, le quotidien l’Equipe a eu le bonne idée d’interroger le médecin d’un club de Ligue 1. Afin de comprendre.

« Dembélé est mis en lumière à cause de son hygiène de vie et de ses habitudes, mais ce n’est pas le seul »

Extrait : « Ce joueur a un profil de sprinteur et fait des courses incessantes à haute intensité. Comme autres facteurs favorisants, il y a l’alimentation, le sommeil, tout ce que l’on appelle l’entraînement invisible. Et puis toute la phase de préparation physique, la qualité de la récupération, celle des terrains, les profils génétiques aussi. On suppose bien que des joueurs ont davantage de fragilités que d’autres. Quand ça commence à péter, qu’il y a un déficit de renforcement, de préparation excentrique, une raideur, si on ne prend pas le temps de se soigner correctement, il y a plus de chances que ça revienne. Dembélé est mis en lumière à cause de son hygiène de vie et de ses habitudes, mais ce n’est pas le seul. Quand les problèmes arrivent, il faut qu’ils assument les écarts qu’ils ont faits avant. »