FC Barcelone : derrière Messi, le vestiaire du Barça se ligue contre Abidal !

En début de semaine, le FC Barcelone a vécu un petit tremblement de terre en coulisses. Dans un entretien à « SPORT », Eric Abidal (secrétaire technique) en a un peu trop dit sur le limogeage d’Ernesto Valverde, assurant que celui-ci avait été impulsé par un ressenti de vestiaire et la volonté de certains joueurs. Des mots qui avaient déplu à Lionel Messi, lequel n’avait pas hésité à clasher son dirigeant sur les réseaux sociaux.

Si Josep Maria Bartomeu a depuis fait le nécessaire pour calmer tout le monde et signé une paix des braves entre Messi et Abidal, le vestiaire ne s’était encore jamais exprimé publiquement sur « l’affaire ». A l’issue de la défaite du Barça sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Coupe du Roi (0-1), Gérard Piqué et Jordi Alba ont réagi, appelant tout le monde à revenir à la raison.

Piqué et Alba invitent Abidal à se taire

« Ce n’est pas le moment de laver son linge sale en public. Il y a une union maximale au sein du vestiaire. L’élimination est un coup dur, mais nous nous sommes dit dans le vestiaire que nous avons fait un pas en avant et que nous avons bien joué malgré tout ce qui s’est dit autour de nous », a expliqué le défenseur central.

Jordi Alba avait également un message à passer à Eric Abidal : « Chacun a son opinion. Ceux qui font face, ce sont les joueurs et l’entraîneur. On nous envoie déjà suffisamment de m… depuis l’extérieur, donc ça ne sert à rien qu’on fasse la même chose entre nous. C’est la ligne de conduite à suivre. Nous avons démontré que nous sommes une équipe. Il (Abidal) n’est pas quelqu’un de l’extérieur, il a été joueur, un joueur très apprécié par les supporters donc il devrait savoir ce qu’il se passe à l’intérieur du vestiaire. Il devrait savoir comment se sent un joueur. On doit s’aider entre nous ».