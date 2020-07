FC Barcelone : Dugarry traite Messi d’autiste, la toile sous le choc

true

Pour tenter de défendre Antoine Griezmann, en difficulté au FC Barcelone, Christophe Dugarry a flingué Lionel Messi. La twittosphère est sous le choc.

Tout le monde parle d’Antoine Griezman. La situation bancale du champion du monde au FC Barcelone n’a échappé à personne et il serait de bon ton de tacler l’intéressé. Ce jeudi, L’Équipe fait d’ailleurs sa Une sur le sujet, alors que Christophe Dugarry l’a longuement évoqué la veille sur RMC Sport.

Donc un Champion du Monde a qualifié Lionel Messi d’autiste ?? Être qualifié d’autiste n’est pas une insulte mais être autiste n’est pas tjrs de tout repos pr les parents. https://t.co/lvKFtWVSRc Que Monsieur Dugarry (@TeamDugaRMC) soit respectueux et présente ses excuses. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 1, 2020

« Il a perdu confiance, ses performances ne sont pas bonnes. C’est vrai que Lionel Messi pourrait lui faire un peu plus de passes, mais sincèrement ça ne me choque pas. Griezmann perd des ballons, il joue petit bras. Griezmann n’a qu’à aller voir Messi pour qu’ils règlent leur problème », a glissé Duga dont les propos sont relayés par le site de la radio sportive. RMC Sport n’a toutefois pas souhaité relayer le passage où ce même Dugarry dérape sur ce même Messi, qu’il qualifie notamment d’ « à moitié autiste ». Sans parler de sa taille (« 1,50m »).

Des excuses de Dugarry ?

Ce passage a mis le feu à Twitter, notamment chez certains observateurs attentifs choqués par les propos de Dugarry. « Donc en fait pour défendre (ou piquer) un joueur français, et sous couvert de débat/de journalisme, on peut dire tout et n’importe quoi et insulter des gens/un autre joueur ? », s’est lamenté le journaliste de L’Équipe Florent Torchut sur Twitter. Mohamed Toubache-Ter y est plus virulent : « Donc un Champion du Monde a qualifié Lionel Messi d’autiste ?? Être qualifié d’autiste n’est pas une insulte mais être autiste n’est pas toujours de tout repos pr les parents. Que Monsieur Dugarry soit respectueux et présente ses excuses. »