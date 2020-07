FC Barcelone – Espanyol (1-0) : ça y est, Messi et Griezmann sont enfin connectés !

true

Le but de la délivrance pour le FC Barcelone a été inscrit par Luis Suarez, mais après qu’Antoine Griezmann et Lionel Messi aient bien combiné.

On s’est bien ennuyé ce soir, devant le derby catalan ! Alors que le FC Barcelone avait deux bonnes raisons de gagner (rester au contact du Real Madrid et reléguer officiellement l’Espanyol), la tactique très défensive de son adversaire lui a posé de gros problèmes. Il a fallu attendre la seconde période et deux expulsions en cinq minutes – une de chaque côté – pour que les choses se décantent. Et la lumière, une fois n’est pas coutume au Barça, est venue d’Antoine Griezmann !

Beaucoup plus à l’aise dans un schéma à deux attaquants avec Lionel Messi derrière lui et Luis Suarez, le Français a réalisé un magnifique appel dans la profondeur qui l’a vu remettre en talonnage pour l’Argentin. La frappe de ce dernier a été repoussée par le gardien perico dans les pieds de Luis Suarez. Cette action a montré une connexion entre le sextuple Ballon d’Or et le champion du monde qu’on attendait depuis dix mois.

Après la belle sortie des deux hommes à Villarreal (4-1) dimanche, cet éclair dans la grisaille a prouvé que Messi et Griezmann peuvent jouer ensemble. On pourra regretter qu’il ait fallu attendre autant de temps pour s’en rendre compte. Mais puisque l’ancien de l’Atlético va être retenu par ses dirigeants cet été, on peut fonder beaucoup d’espoirs sur la prochaine saison.