FC Barcelone : excellente nouvelle pour le Mercato du Barça

Les dirigeants du FC Barcelone, qui ont besoin d’argent pour le prochain mercato, pourraient avoir une proposition de Newcastle au sujet de Coutinho.

Plus les jours passent, plus le Mercato du FC Barcelone se concentre sur un seul nom : Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter Milan. De l’avis général, qui inclue les influents médias espagnols…, c’est lui et personne d’autre qui retient l’attention des dirigeants du Barça, et non Neymar (PSG) comme cela a pu être évoqué.

Problème, et ce n’est pas souvent mis en exergue, le club catalan doit impérativement vendre pour pouvoir acheter. La crise du Covid-19 touche le Barça de plein fouet et certains de ses joueurs vont être priés d’aller voir ailleurs. C’est, entre autres, le cas de Philippe Coutinho, dont la valeur marchande n’est (surtout) pas à négliger.

Les Saoudiens vont mettre le prix

Le Brésilien, qui ne sera pas retenu par le Bayern Munich au terme de son prêt, ne va sans doute pas rester en Catalogne. Le FC Barcelone souhaite, pour ses finances comme pour son mercato, donc le vendre. Ce qui pourrait bien devenir réalité au regard de l’intérêt récent de Newcastle. Selon Mundo Deportivo, le club anglais, en passe d’être racheté par des Saoudiens, vise Coutinho et est décidé à mettre le prix. Une aubaine pour le Barça en vue d’un deal qui pourrait avoisiner les 80 millions d’euros.