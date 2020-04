FC Barcelone : Coutinho, Dembélé, le mercato du Barça a déjà débuté

false

Les dirigeants du FC Barcelone seraient déjà catégoriques au sujet d’Ousmane Dembélé et de Philippe Coutinho en vue du mercato : ils partiront cet été.

On risque de perdre patience avec le prochain mercato d’été du FC Barcelone. Tant les informations d’un jour ne seront pas celles du lendemain. Tant les joueurs susceptibles d’arriver en Catalogne, ou d’en partir, sont nombreux. Le Barça prépare en effet un grand ménage et peu importe qui en fera les frais, exception faite de Lionel Messi bien entendu.

Ce matin, la presse européenne s’attarde sur le cas de deux éléments : Philippe Coutinho, prêté au Bayern Munich ces derniers mois, et le Français Ousmane Dembélé. Avec une tendance claire, les dirigeants catalans sont disposés à les vendre où à les intégrer dans des échanges.

Des clubs européens prévenus par le FC Barcelone

Ainsi, et c’est le quotidien anglais, The Daily Telegraph qui l’assure, plusieurs clubs européens auraient déjà été avertis, par le FC Barcelone, de leurs départs. Quitte, dans un second temps, à débuter des négociations pour obtenir leurs transferts. Surprenant, tout de même…