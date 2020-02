FC Barcelone : Griezmann, buteur frustré à cause de Lionel Messi ?

true

Trois passes entre eux sur toute une rencontre, l’impression que Griezmann est cantonné à un rôle qui ne lui convient pas… La cohabitation entre Lionel Messi et l’attaquant français au FC Barcelone, qui a pourtant trouvé le chemin des filets à Naples, n’est pas simple.

Quand Griezmann bénéficie d’une grande liberté de mouvement avec les Bleus, l’ancien attaquant de l’Atlético a été contraint de jouer collé à la défense adverse avec le Barça à Naples. Tout cela pour faire de la place à Lionel Messi. Une façon de jouer assez contraire à ses qualités, mais qui n’est que le résultat des consignes de Quique Setién. « Messi est plus à droite, moi plus à gauche, c’est compliqué pour se trouver. Quand on se retrouve dans l’axe, mon job, est de faire des appels en profondeur. On essaie de travailler ça et moi de m’adapter un peu à l’équipe », a expliqué Griezmann à RMC.

S’il a réussi à marquer un but capital pour les Catalans, il semble assez clair que le Français n’est pas franchement épanoui dans le jeu. Mais cela n’empêche pas Griezmann de montrer son implication habituelle. « J’étais sûr en venant ici que j’allais mettre du temps. Ce n’est plus à moi de créer le jeu, mon rôle c’est de faire les appels en profondeur et de créer les espaces pour les autres. C’est un job différent mais ça me tient à cœur de faire mon travail et d’aider les coéquipiers en attaque ou en défense », a conclu le Français. Son but capital l’aidera sans doute à passer la pilule d’un jeu frustrant pour ne pas empiéter sur les plates-bandes de Messi…