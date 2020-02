Naples – FC Barcelone (1-1) : un taulier relaie Messi dans la guerre ouverte avec Abidal

true

Grâce à un but d’Antoine Griezmann, Lionel Messi et le FC Barcelone ont un petit avantage dans la double confrontation face à Naples. Néanmoins, encore faut-il confirmer lors du match retour au Camp Nou avec un effectif qui sera fortement amoindri.

Arturo Vidal et Sergio Busquets seront tous deux suspendus pour recevoir le Napoli. Le premier a été expulsé à San Paolo alors que le second a accumulé l’avertissement de trop dans la compétition. A cela s’ajoute la blessure de Gerard Piqué, dont la durée d’indisponibilité reste inconnue. De quoi susciter l’inquiétude du vestiaire et notamment de Busquets, qui n’a pas retenu un petit tacle après la rencontre.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Dans un contexte de guerre ouverte en Lionel Messi et Eric Abidal depuis des semaines, le milieu défensif catalan a pointé à son tour la gestion de la direction sportive. « Nous savions que nous courrions le risque manquer le match retour avec moi et avec Nelson (Semedo). Nous avons en plus l’expulsion d’ Arturo (Vidal) et j’espère que la blessure de Gerard (Piqué) n’est pas sérieuse. Malheureusement, la planification a été faite comme ça et nous avons encore eu plusieurs victimes importantes », a déploré Busquets. De quoi enflammer la presse espagnole qui voit en cette déclaration une nouvelle attaque à peine masquée contre Abidal.