FC Barcelone : Griezmann pointé du doigt face à Messi et ses partenaires

true

Antoine Griezmann, l’attaquant du FC Barcelone, vit décidément une période bien difficile. De quoi s’attirer les foudres de Lionel Messi et ses partenaires ?

C’est un match symbole de ses difficultés qu’Antoine Griezmann a vécu hier soir sur la pelouse du Celta Vigo. Payant ses performances décevantes du moment, l’attaquant français n’a pas été aligné aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, entrant simplement à une dizaine de minutes de la fin.

Une entrée en jeu qui n’a pas permis d’assurer la victoire en Galice. Pire encore, Quique Setién a clairement engagé la responsabilité du joueur sur le but égalisateur inscrit par Iago Aspas sur un coup franc millimétré du pied gauche. « Sur le dernier but qu’ils ont marqué, un joueur a sauté et le ballon est entré dans le but », a souligné Setién.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019



Or, le joueur qui était précisément sur le côté du mur où est passé le ballon égalisateur, c’est Antoine Griezmann. Face à la déception de Lionel Messi et ses partenaires suite à ce match nul qui sonne comme une défate, Quique Setién a donc désigné un coupable tout trouvé. De quoi tendre encore plus les relations dans le vestiaire ?