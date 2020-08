FC Barcelone : Griezmann se confie avant le choc face au Bayern Munich

true

Vendredi, le FC Barcelone défiera le Bayern Munich, en quart de finale de la Ligue des Champions. Un match qui pourrait changer la saison de Griezmann.

Un an après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann cherche encore ses marques. Le champion du monde 2018 a encore des difficultés à cohabiter avec Lionel Messi et Luis Suarez. Le Français connaît les pires difficultés à s’adapter au jeu spécifique du Barça.

Pourtant, vendredi soir, Griezmann pourrait changer la face de sa saison. À Lisbonne, les Blaugranas défieront le Bayern Munich, en quart de finale de la Ligue des Champions. Interrogé par Mundo Deportivo, le natif de Mâcon s’est confié à l’aube de ce choc. « Mon retour de blessure ? Sur le plan personnel, j’ai eu le temps de me préparer pour le match contre Naples. Lors des premières minutes, c’était difficile parce que je n’avais pas de rythme, mais ensuite je me suis senti mieux. Nous avons hâte de disputer un grand match, comme vous l’avez vu lors de l’entraînement d’aujourd’hui (mercredi). »

Face au champion d’Allemagne en titre, le FC Barcelone ne partira pas avec l’étiquette de favori. Mais, Griezmann demeure tranquille avant le rendez-vous. « Nous sommes très confiants et nous savons ce que nous devons faire pour gagner. Je suis sûr qu’ils veilleront sur Lionel Messi, Luis Suarez et moi, mais nous sommes un collectif, avec Jordi Alba et Nélson Semedo qui peuvent aider comme les autres. Nous verrons ce que l’entraîneur proposera. »

Selon les informations de Sport, Griezmann pourrait être sacrifié lors de ce rendez-vous. Quique Setién réfléchit à renforcer son entrejeu pour faire face à la densité bavaroise. Un choix qui serait au détriment de « Grizi ».