FC Barcelone : Griezmann se distingue au nez et à la barbe de Messi

Mundo Deportivo consacre un article ce mercredi à Antoine Griezmann, l’un des hommes forts du FC Barcelone en ce début d’année. Le Français a inscrit 7 buts en Liga et lors de ces 7 matches, il a toujours été le premier buteur du Barça, qui a remporté 6 matches sur 7. Le quotidien catalan fait remarquer que depuis la blessure de Luis Suarez, Griezmann est aligné en pointe par Quique Setién, avec Lionel Messi qui évolue sous le Français, en 9 et demi.

Un système dans lequel Griezmann brille ; et tire le Barça vers le haut, avec notamment un très joli but contre Getafe (2-1) le week-end dernier, sur l’ouverture du score, dans un match où Messi, lui, est resté muet. « Ce but a permis de fissuer le mur de Getafe et d’initier la meilleure mi-temps du Barèa cette saison », estime Mundo Deportivo.