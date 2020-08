FC Barcelone : humilié par le Bayern (8-2), le Barça se fait tailler en pièces en Espagne !

true

Si L’Equipe a titré « Kolossal » et parle des « cadors de Munich », la presse ibérique était beaucoup plus mordante avec le Barça ce samedi matin. Tour d’horizon.

AS et SPORT : « Humiliation historique »

Du côté de « AS », on parle de « désastre contre le Bayern » (2-8) et de « crise aux conséquences imprévisibles qui pourrait se retranscrire à tous les niveaux du club ». Une reprise presque mot pour mot du discours de Gérard Piqué. Egalement à la Une, l’OL qui défie le songe européen de Guardiola et le dossier Reinier au Real Madrid. Disponible pour un prêt, le jeune Brésilien a des touches en Bundesliga (Dortmund, Bayer).



Une fois n’est pas coutume, « SPORT » est d’accord avec « AS », lâchant le même titre. « Un Barça ridicule concède sa plus grosse défaite en Europe et boucle une saison lamentable sans aucun titre pour la première fois en douze ans ».

Marca : « La honte »

A sa Une, l’autre quotidien de Madrid n’utilise qu’un seul mot mais il veut bien tout dire. Autre rebond à la Une : une interview du président de l’Atletico Madrid Enrique Cerezo qui conforte Diego Simeone après l’élimination des Colchoneros face à Leipzig (1-2) jeudi soir.

Mundo Deportivo : « Fin de cycle honteux »

En Catalogne, « MD » broie du noir. Photo de Gérard Piqué en avant qui se dit prêt à s’en aller s’il est le fautif, le quotidien réclame la fin de ce cycle honteux. Le cas Setién est tranché, le technicien ne continuera pas et Bartomeu devrait convoquer des élections anticipées.

? Aquí os dejamos nuestra portada de hoyhttps://t.co/fFh7xg3JP1 pic.twitter.com/tHLVzT8rlF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 14, 2020

L’Esportiu : « C’est fini »

Toujours plus sobre que ses concurrents, le média catalan rappelle que le parcours du Barça en C1 est simplement fini et que les Blaugranas ont concédé l’une de leur pire déroute toutes compétitions confondues depuis 1946 (0-8 contre Séville). Ça fait mal aussi…