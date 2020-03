FC Barcelone : Ivan Rakitic, son ultime attente au Barça

true

Le milieu de terrain croate du FC Barcelone, Ivan Rakitic, espère bien atteindre la barre des 300 matches avec le Barça. Avant d’aller voir ailleurs.

L’été prochain, en dépit d’un contrat qui dure jusqu’au mois de juin 2021, il devrait faire ses valises et quitter le FC Barcelone. Six ans après avoir rejoint la Catalogne et le Camp Nou. Déjà évoqué pour intégrer le deal PSG-Barça, pour le retour de Neymar, Ivan Rakitic sait que la fin approche.

Et il tient bien à profiter des dernières semaines, et ce en dépit de l’épidémie du coronavirus qui touche le monde entier. C’est d’ailleurs confiné dans son domicile de Barcelone qu’il a exprimé un souhait majeur quant aux semaines qui arrivent. « J’ai hâte de reprendre la compétition pour atteindre nos objectifs. Je veux revenir bientôt pour disputer mon trois centième match avec le Barça. Je savais que j’en étais proche mais pas autant que ça. »

Cette saison, souvent relégué sur le banc de touche par Ernesto Valverde, le Croate est apparu à 31 reprises sous le maillot du FC Barcelone.