FC Barcelone, Juventus : Messi et Cristiano Ronaldo ont échappé à une vraie menace

Si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent la planète football depuis plus d’une dizaine d’années, certains auraient pu les concurrencer.

En plus d’un niveau incroyable sur le terrain, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont surtout brillé par leur régularité au fil des années. Des performances qui ont régulièrement écarté tout type de concurrence.

Pourtant, certains estiment qu’ils auraient pu boxer dans cette catégorie à l’image de Wesley Sneijder. Selon le meneur de jeu néerlandais, qui a notamment gagné la Ligue des champions avec l’Inter Milan, atteindre le niveau de Messi et CR7 était possible… à condition d’en faire bien plus.

« J’aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo. Je n’en avais tout simplement pas envie. Leo et Cristiano sont différents, ils ont fait de nombreux sacrifices. Et ça ne me dérange pas, ma carrière a néanmoins été incroyable », a estimé Sneidjer.