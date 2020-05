FC Barcelone, Juventus : Messi et Cristiano Ronaldo relégués aux oubliettes

false

Roberto Carlos, l’ancien latéral gauche brésilien, est catégorique : ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo ne parviendront au niveau de Ronaldo.

De l’avis de tous, ce sont les deux joueurs marquants de l’histoire du football : Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Et peu importe, même, le sempiternel débat autour des dates, des compétitions et des époques. Reste que l’Argentin et le Portugais, toujours en activité, viennent tout juste d’être balayés d’un revers de main par un Brésilien à la frappe lourde.

Il s’agit de Roberto Carlos, ancien latéral gauche du Real Madrid et de la sélection brésilienne, qui a placé la Pulga et CR7 loin, très loin derrière Ronaldo. Pas celui de la Juventus, mais l’ancien du Barça et du Real Madrid.

« Ronaldo était le meilleur, le plus grand. Il n’y aura jamais un autre Fenomeno.

« Je pense que durant notre génération, il était plus difficile de marquer des buts. C’était plus physique à l’époque et les attaquants étaient moins protégés. Mais Ronaldo pouvait tout faire. Ronaldo était le meilleur, le plus grand. Il n’y aura jamais un autre Fenomeno. Ne parlons pas de Neymar, de Cristiano Ronaldo ou de Messi. Ronaldo est unique. »