FC Barcelone, Juventus : pas de Ballon d’or pour Messi et Cristiano Ronaldo (officiel)

Pour la première fois depuis 1956, le Ballon d’or ne sera pas décerné. Le Groupe L’Équipe a pris cette décision en raison du contexte sanitaire.

Par un communiqué, le groupe l’Equipe a annoncé que le Ballon d’Or 2020 ne sera pas décerné. Une décision prise en raison du contexte sanitaire qui a gelé partiellement la saison. Le dernier vainqueur était Lionel Messi, qui détient le record de la prestigieuse distinction avec six trophées remportés.

Le communiqué du groupe l’Equipe :

« Pour la 1ère fois depuis 1956, le Ballon d’Or va faire une pause. Il n’y aura pas d’édition 2020, car il s’avère, après réflexion, que toutes les conditions ne sont pas réunies. Nous pensons qu’une année aussi singulière ne peut -ni ne doit- être traitée comme une année ordinaire.

Sur le plan sportif, seulement deux mois (janvier et février), sur les onze généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleur(e)s, c’est beaucoup trop peu pour jauger et juger, étant donné que les autres matches se sont déroulés -ou se dérouleront- ensuite dans d’autres conditions (huis clos, cinq remplacements, Final 8 européen sur un seul match) qui sont trop éloignées du panorama habituel.

Enfin, l’équité qui prévaut pour ce titre honorifique ne serait pas de mise, notamment au niveau comptable et de la préparation puisque tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne, certains ayant vu leur saison amputée. Dès lors, comment bien comparer ? Pour s’éviter des calculs et des projections trop alambiqués, nous avons choisi la moins mauvaise des options.

Cette décision, qui a été prise bien sûr avec toutes les composantes du Groupe, ne nous enchante pas mais nous semble la plus responsable. Protéger la crédibilité et la légitimité d’une telle récompense, c’est aussi veiller à son irréprochabilité dans le temps.

La grande famille du football et des passionnés se retrouvera en 2021 autour du Ballon d’Or, pour renouer avec la gaieté qui entoure les cérémonies telles qu’on a pu les vivre au cours des dernières années ».