FC Barcelone, Juventus : un seul buteur peut vraiment s’inviter à la table de Messi et CR7

Robert Lewandowski, buteur ce week-end avec le Bayern Munich, a atteint les 40 buts pour la 5e saison consécutive. Seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont réussi cette prouesse.

La Bundesliga a repris ce week-end après deux mois d’arrêt et Robert Lewandowski n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Buteur contre l’Union Berlin (2-0), l’attaquant du Bayern Munich a atteint la barre des 40 buts cette saison avec le club bavarois, en 34 matches.

A 31 ans, le Polonais totalise 40 buts ou plus ces 5 dernières saisons et il est le seul joueur au 21e siècle à avoir atteint les 40 buts 5 saisons consécutives avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Cette saison, l’Argentin et le Portugais, bien que très performants, sont moins efficaces que Lewandowski. Messi affiche 24 buts au compteur, et CR7 25 buts.