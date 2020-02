FC Barcelone : la date du départ à la retraite de Lionel Messi est connue

true

Le Real Madrid perd du terrain. En concédant le nul au Bernabeu contre le Celta Vigo dimanche soir (2-2), les Merengue laissent le FC Barcelone à un petit point en tête du classement de Liga. « Je ressens de la déception et même une certaine douleur après ce nul, reconnaissait Zinédine Zidane à l’issue de la rencontre, parce que nous avions fait beaucoup d’efforts pour revenir et passer devant. Il est évident que nous devons faire plus attention, être plus concentrés. »

Le Barça se rapproche du Real Madrid

Ce manque de rigueur fait pleinement les affaires du Barça, où Lionel Messi ne brille plus que par la passe. Muet par le but depuis quatre matches, l’attaquant argentin (32 ans) n’est pas en fin de cycle pour autant selon Carles Puyol.

Puyol donne encore six ans à Messi

« Leo a aujourd’hui 32 ans. Je crois qu’un joueur qui prend autant soin de lui peut évoluer au plus haut niveau jusqu’à ses 38 ans, a-t-il fait savoir en marge des trophées Laureus. Il lui reste donc six ans à jouer… Mais pourquoi parlons-nous du Barça sans Messi puisqu’il est encore ici ? Il faut parler de cette équipe avec lui et tenter de gagner le maximum de titres possibles pendant qu’il est encore là. »