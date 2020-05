FC Barcelone : la franche mise au point du clan Coutinho

false

L’agent de Philippe Coutinho, le milieu de terrain du FC Barcelone, a clairement évoqué le mercato à venir de son joueur. Priorité à la fin du coronavirus.

Partira, partira pas ? Telle est la question qui se pose, et depuis des semaines, au sujet de Philippe Coutinho, le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone. Prêté au Bayern Munich la saison passée, sans que le club bavarois décide, depuis, de lever l’option d’achat, Coutinho ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Alors qu’il est annoncé dans bon nombre de clubs anglais.

Pour cette raison, sans doute, que l’agent du Brésilien, Kia Joorabchian, a bien voulu en dire plus au média anglais, TalkSPORT. Pour le moment, et la mise au point est claire, Coutinho ne pense pas à son avenir. Loin de là.

« Je pense qu’en ce moment, tout le monde se concentre sur cette pandémie. »

« En termes de rumeurs, pour le moment nous n’avons parlé à personne de quoi que ce soit. Je pense qu’en ce moment, tout le monde se concentre sur cette pandémie et sur la façon dont le football peut redémarrer dans un environnement sûr et sécurisé. Le côté transfert et où Philippe ira entrera en jeu plus tard. »