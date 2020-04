FC Barcelone : la nouvelle déclaration d’amour de Xavi

Il y a quelques mois, alors qu’Ernesto Valverde était proche du renvoi au FC Barcelone, il était LE recours idéal. La solution à tous les maux du Barça. Lui, c’est Xavi qui, après réflexion, décidait finalement de ne pas revenir en Catalogne pour continuer sa mission d’entraîneur au Qatar (Al-Sadd).

Ce qui, aujourd’hui, n’empêche pas, mais alors pas du tout, l’ancien maître à jouer du Barça de préparer son retour. Car oui, et plus que jamais, Xavi récemment d’entraîner l’équipe première du FC Barcelone. Des propos accordés au quotidien espagnol, AS.

« Le Barça, c’est comme ma maison, c’est ma vie. »

« Je ne sais pourquoi les gens me voient en entraîneur du Barça, mais ça ma plaît. Je me considère comme capable et c’est une illusion, un rêve, de retourner à Barcelone. Le Barça, c’est comme ma maison, c’est ma vie. Je suis en phase d’apprentissage, j’apprends beaucoup en tant que coach au Qatar. Diriger le Barça est une chose importante, il faut le voir de façon claire et être très préparé. C’est tout un processus et j’espère qu’un jour je pourrai y arriver. »