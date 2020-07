FC Barcelone, Real Madrid : chiffres à l’appui, la presse catalane enrage contre l’arbitrage

true

Dauphin du Real Madrid en Liga, le FC Barcelone est fébrile. La presse catalane se plaint d’un arbitrage « anti-Barça » qui pourrait coûter le titre.

En proie aux doutes, le FC Barcelone est en difficulté depuis la reprise de la Liga. Le Barça a concédé trois nuls sur les quatre dernières rencontres. Dans le même temps, le Real Madrid a réalisé un carton plein avec cinq victoires en autant de matchs. Forcément, le rival madrilène a repris la tête.

Si la presse catalane critique le jeu prôné par Quique Setién, elle s’en prend aussi à l’arbitrage. Les hommes en noir sont jugés « anti-Barça ». Les arbitres feraient le jeu du Real Madrid et seraient même décisifs dans la quête de la Liga. MisterChip, journaliste chez AS, a donné des statiques peu reluisantes pour le FC Barcelone : « Barcelone a dans cette saison de la Liga (pour le moment) plus de pénalités contre (7) qu’en faveur (5), plus d’expulsions (5) que ses rivaux (2) et plus de cartons jaunes (87) que de rivaux (77). » Si, ces chiffres apportent des faits, elle ne peut sous-entendre un avantage donné en faveur le Real Madrid.

Ce jeudi, Mundo Deportivo, presse pro Barça, fait sa une sur une comparaison entre Gérard Piqué et Sergio Ramos. Le quotidien titre « Dos varas de medir » que l’on peut traduire par « deux points, deux mesures » en langue française.

Ce soir (22 heures), le Real Madrid affronte Getafe avec l’objectif de prendre cinq points d’avance sur le FC Barcelone en tête de la Liga. L’arbitre de la rencontre aura une grosse pression. Sa performance sera épiée par la presse catalane. À lui d’être parfait, sinon, la polémique gonflera encore.