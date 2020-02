FC Barcelone : la presse catalane nie en bloc les rumeurs sur Griezmann

true

Dans son édition du jour, « France Football » lâchait une énorme bombe sur Antoine Griezmann au FC Barcelone. Prêtant des propos au Champion du Monde, qu’il aurait tenu en off à un ami, l’hebdomadaire croit savoir que le Mâconnais vit très mal l’attitude du vestiaire à son égard et que sa femme Erika ne parviendrait pas à s’adapter à la Catalogne.

De quoi relancer toutes les supputations autour de l’avenir de Griezmann tout en allumant un nouveau feu dans un vestiaire qui se remet déjà fébrilement de la dernière polémique entre Lionel Messi et Eric Abidal. De quoi fragiliser le Barça à quelques jours seulement de son huitième de finale de Ligue des Champions à disputer contre Naples dans deux semaines.

Si, du côté du FC Barcelone et du clan Griezmann, on se mure pour l’instant dans le silence, le quotidien « SPORT » prend les devants et se joue défenseur de l’institution pour dénoncer le « mensonge Griezmann » sur son supposé mal-être. Selon eux, l’attaquant du Barça n’aurait jamais prononcé les mots évoqués et sa femme serait heureuse à Barcelone.