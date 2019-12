FC Barcelone : la preuve que Lionel Messi a bien pris les choses en mains cette saison

true

Après le début de saison raté du FC Barcelone, Lionel Messi a pris conscience qu’il ne gagnerait rien cette saison s’il ne faisait pas tout sur le terrain. Cela se voit au niveau des statistiques.

Une défaite inaugurale à Bilbao (0-1), une autre très inquiétante sur le terrain de Grenade (0-2), un fonds de jeu ridicule, l’intégration d’Antoine Griezmann qui prenait trop de temps… Le début de saison du FC Barcelone a été des plus chaotiques. A tel point qu’Ernesto Valverde a été sur la sellette.

Heureusement pour le technicien, Lionel Messi a pris les choses en mains. Le génie argentin a compris que contrairement à l’époque Guardiola, il n’y a plus de collectif pour forcer le destin. Si le Barça doit remporter des trophées cette saison, ce sera grâce à son sextuple Ballon d’Or.

Messi’s BEST completed dribbles average per season (per 90 mins) since 2009/10 via @whoscored #fcblive In La Liga

2019/20: 5.9 💥

2010/11: 5.9

2017/18: 5.6 In UCL

2019/20: 9 😲

2014/15: 7.2

2010/11: 6.8 pic.twitter.com/gaF727xAsF — MK🇱🇧 (@BarcaStat) 21 décembre 2019

Concrètement, cela se traduit par toujours autant de buts (13 en 13 matches de Liga) mais aussi par une activité accrue dans l’élaboration des actions. En championnat, il tente en moyenne 5,9 dribbles par match. C’est autant que la saison passée. Mais c’est surtout en Champions League que la Pulga est au four et au moulin : 9 dribbles tentés en moyenne. C’est deux de plus que la saison passée. Messi l’a dit, il veut remporter la C1. Et il fait tout pour parvenir à ses fins !