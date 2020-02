FC Barcelone : la sortie musclée de Messi a mis le Barça en panique

true

Lionel Messi (32 ans) a bien changé. Discret il y a peu, l’attaquant du FC Barcelone semble avoir pris une autre dimension médiatique depuis qu’il porte le brassard de capitaine depuis plus d’un an.

🗞️ Aquí os dejamos nuestra portada de hoyhttps://t.co/M58VmIbkIB pic.twitter.com/TG8xVHMmmf — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 24, 2020

« Il parle peu mais quand il le fait, on l’écoute attentivement, note dans L’Équipe l’ancien joueur blaugrana (1978-1989) Francisco Lobo Carrasco. Il veille à ce que tout le monde tire dans la même direction. L’an dernier, c’était sa première année en tant que capitaine et ça n’a pas été évident pour lui, mais il mûrit et il a appris à s’ouvrir. » Puisque Messi apprend vite, il a rapidement compris ce que signifiait l’ouverture et le poids des mots.

Messi a mis Bartomeu en panique

« Il est plus mature et plus conscient de son pouvoir, relève Jorge Valdano dans une interview à El Tiempo Argentino. Son petit communiqué sur Instagram, répondant à Éric Abidal, qui d’une certaine manière s’en était pris aux joueurs, a fait trembler Barcelone », constate le champion du monde 1986. Josep Maria Bartomeu s’est ainsi rapidement employé à éteindre ce début d’incendie en multipliant les coups de fil à Messi. Pour l’instant, la stratégie a fonctionné… jusqu’à la prochaine incartade ?