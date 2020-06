FC Barcelone : La statistique qui éloigne Ronaldo de Messi

Le duel entre Lionel Messi (32 ans) et Cristiano Ronaldo (35 ans) demeure sans limite. Chaque saison, les deux superstars du football mondial écrivent l’histoire en effaçant les records.

Pendant près de neuf ans, les deux génies se sont affrontés sur les terrains de Liga. Sous les couleurs du FC Barcelone et du Real Madrid, cet affrontement a sublimé les Classicos et le championnat d’Espagne.

Depuis deux saisons, Cristiano Ronaldo a laissé orphelin Lionel Messi. La star portugaise a décidé de rallier la Série A à la poursuite d’un nouveau défi. Forcément, le quintuple Ballon d’or a laissé le champ libre au sextuple Ballon d’Or sur les records ayant trait à la Liga.

Avec sa réalisation contre Majorque (4-0), Lionel Messi a inscrit son 20e but de la saison en Liga. Une réalisation qui marque un peu plus son règne sans partage sur le championnat espagnol. Selon AS, La Pulga a réussi la prouesse d’inscrire, pendant 12 saisons de rang, un minimum de 20 buts. Il a repoussé un peu plus loin le Portugais, deuxième du classement.

La reprise du championnat espagnol a rappelé qui était le boss de l’autre côté des Pyrénées. Une autre statistique le démontre. Le numéro 10 du Barça a été le premier joueur de Liga a compté plus de 10 buts et 10 passes décisives cette saison.

34 – Lionel Messi is the only player to reach double figures for both goals (20) and assists (14) in LaLiga this season. Video. pic.twitter.com/zd01Cn2HXG

— OptaJose (@OptaJose) June 15, 2020