Juventus : Cristiano Ronaldo a déjà pris la mouche !

Auteur d’un penalty manqué contre le Milan AC mercredi dernier en demi-finale de la Coupe d’Italie avec la Juventus Turin (0-0), Cristiano Ronaldo (35 ans) serait déjà vexé.

L’Italie en tremble déjà. Mercredi, la finale de la Coupe d’Italie qui opposera la Juventus Turin à Naples fait saliver les tifosi du Nord au Sud de la botte. Tombeuse du Milan AC difficilement mercredi dernier (0-0), la Vieille Dame entend décrocher un premier titre cette saison en attendant le dénouement de la Serie A et la Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo est venu pour cela, accrocher le plus de titres possibles à un palmarès déjà riche. L’attaquant portugais (35 ans) n’a pourtant pas nécessairement brillé en manquant un penalty contre les Rossoneri. CR7, par ailleurs, a été mis en échec par la défense lombarde et n’a pas vraiment envie de rester sur cette impression brouillée.

Cristiano Ronaldo vexé par son échec sur penalty

Selon La Gazzetta dello Sport, l’ancien crack du Real Madrid serait même vexé d’avoir échoué dans sa tentative et entend montrer un autre visage contre le Napoli dans deux jours. Maurizio Sarri l’a bien compris et veut « transformer CR7 en CR9 » pour qu’il soit son buteur providentiel en finale. Pour le coach italien, il ne fait aucun doute que Cristiano Ronaldo saura se relever et être décisif lors de cette rencontre.