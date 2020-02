FC Barcelone : le Barça assure l’essentiel face à Levante (2-1)

false

La donne était claire pour le FC Barcelone : s’imposer, ce soir, face à Levante pour ne pas laisser filer le Real Madrid en tête de la Liga. Les Madrilènes qui, avant la rencontre, comptaient six points de plus que les Catalans.

Il a fallu attendre la 30e minute pour l’ouverture du score. Puis une petite de plus pour voir le second but. Les deux étant à mettre au crédit d’Ansu Fati, le prodige de 17 ans du Barça. Fati qui a profité de deux passes lumineuses de Lionel Messi pour deux frappes victorieuses.

💫 @ANSUFATI (17 ans et 94 jours) est le joueur le plus jeune à inscrire un doublé en Liga au XXIème siècle. Il bat le record de Juanmi Jiménez (17 ans et 115 jours) #BarçaLevante (2-0) pic.twitter.com/6MlBHa94ef — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 2, 2020

Au retour des vestiaires, alors que le Camp Nou s’attendait sans doute à un festival de buts, c’est Levante qui s’est montré le plus dangereux, ne parvenant toutefois pas à réduire le score en raison d’un impérial Ter Stegen (53e, 55e et 67e). A force d’essayer, Levante finissait par réduire le score sur un but de Rochina dans le temps additionnel.

L’essentiel pour les hommes de Quique Setién était la victoire, pour rester à 3 points du Real. C’est chose faire, mais sans convaincre.