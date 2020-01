FC Barcelone : le Barça s’incline devant l’Atlético Madrid (2-3)

false

On jouait ce soir, en Arabie Saoudite, la seconde demi-finale de la Supercoupe d’Espagne entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. Au terme de 45 premières minutes soporifiques, et de deux occasions nettes seulement (Messi, Griezmann), le second acte allait enfin offrir du spectacle. Et quel spectacle !

Ce sont les joueurs de Diego Simeone qui ouvraient le score par l’intermédiaire de Koke (46e), ce dernier, à peine entré en jeu trompant Neto d’un tir à ras de terre. Il ne fallait toutefois que 5 petites minutes aux hommes d’Ernesto Valverde pour égaliser, oeuvre de l’inévitable Lionel Messi d’une frappe imparable du pied droit dans la surface de réparation. Après un second but de la Pulga, refusé cette fois par le VAR, Antoine Griezmann, de la tête, donnait même l’avantage aux Catalans (2-1, 62e minute).

Deux buts refusés par le VAR

Alors que l’on s’acheminait vers une victoire logique du Barça, deux faits de jeu allaient pimenter la fin de match. Un but de Piqué était tout d’abord et justement (hors-jeu sur le coup franc de Messi) refusé par le VAR. Puis, à la 79e minute, le gardien du Barça, Neto, commettait une faute sur Vitolo dans la surface de réparation. Pénalty pour les Colchoneros, transformé par Alvaro Morata (2-2,81e).

Cinq minutes plus tard, dans un match toujours aussi fou, l’Atlético reprenait même l’avantage au score, et cette fois par l’intermédiaire d’Angel Correa, idéalement servi en profondeur par Morata (2-3, 86e). La finale de la Supercoupe d’Espagne mettra donc aux prises le Real Madrid et l’Atlético.